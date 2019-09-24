Нюрбург, Германия, 24 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. На трассе Нюрбургринг замечен хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения в исполнении Grand Tourer Injection. Об этом сообщается во вторник, 24 сентября, на сайте 32cars.

Motor1 Volkswagen Golf GTI

Стоит отметить, что уже на следующей недели в Европе будет представлено новое поколение Golf, а вот замеченный на тестах прототип в более мощном исполнении GTI дебютирует только 2020 году.

Ранее в сеть уже выкладывались фотографии этого прототипа. Тогда можно было заметить обновленный экстерьер модели. Внешность у авто стала более агрессивной за счет спортивного аэродинамического обвеса, колесным дискам большего размера и паре огромных патрубков выхлопной системы.

На представленных в этот раз снимках новый Golf GTI полностью покрыт камуфляжем. Однако нельзя не отметить, как уверенно модель проходит самые крутые повороты трассы на высокой скорости.

По предварительным данным, немецкая компания собирается произвести гибридный Golf GTI.

Напомним, в начале сентября 2019 года Volkswagen представил во Франкфурте свою лучшую модель — ﻿электрокар ID.3.

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