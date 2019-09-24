Сеул, 24 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Южной Корее из-за вспышке африканской чумы свиней продолжают расти цены на свинину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT).

Gaël Chardon Рынок. Сеул

Согласно опубликованным данным, после выявления первых случаев заражения розничная цена 100 гр свинины увеличилась на 4,8%. По состоянию на 23 сентября, средняя стоимость составила 2021 вон (~$1,69), что на 6,8% больше, чем в августе текущего года.

Известно, что в сентябре, как правило, в стране падают цены на многую продукцию сельскохозяйственного производства.

В частности, стоимость пекинской капусты сократилась на 23,3%, до 4 929 вон (~$4,13), а стоимость овощей упала на 17,8%.

По данным Банка Кореи, в июне стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства сократилась на 1,4%, в июле — на 1,3%, в августе — на 1,2%. Эксперты предполагают, что цены на продукты питания продолжат падать.