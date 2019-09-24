Милан, Италия, 24 сентября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. 18,5% всех работающих граждан ЕС заняты неполный день, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 24 сентября, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС за 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Основная причина, по которой выбирают частичную занятость мужчины, — невозможность найти работу на полный день. Для женщин, в свою очередь, основная причина — желание параллельно с работой заниматься домашними делами.

Больше всего граждан, работающих неполный день, в Нидерландах (46,8% всех работающих), Австрии (27,6%) и Германии (26,8%)