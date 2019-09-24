Рим, 24 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. За две недели после своего создания партия экс-премьера Италии Маттео Ренци обошла в рейтингах партию другого экс-премьера — Сильвио Берлускони, передает Termometro Politico во вторник, 24 сентября.

Presidenza della Repubblica Маттео Ренци

По данным разных социологических служб, партия «Живая Италия», сформированная Ренци после выхода из партии либералов, может рассчитывать на 5,5−6,5% голосов, что чуть больше, чем у партии Берлускони «Вперед, Италия».

Самой популярной партией Италии остается «Лига» Маттео Сальвини (чуть более 30% голосов). Вместе с двумя другими правоцентристскими партиями (включая партию Берлускони) «Лига» имеет поддержку на несколько процентов большую, чем сформировавшие новое правительство либералы и популисты, а также партия Ренци.

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