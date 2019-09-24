Партия Маттео Ренци за две недели стала популярнее партии Берлускони
Рим, 24 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. За две недели после своего создания партия экс-премьера Италии Маттео Ренци обошла в рейтингах партию другого экс-премьера — Сильвио Берлускони, передает Termometro Politico во вторник, 24 сентября.
По данным разных социологических служб, партия «Живая Италия», сформированная Ренци после выхода из партии либералов, может рассчитывать на 5,5−6,5% голосов, что чуть больше, чем у партии Берлускони «Вперед, Италия».
Самой популярной партией Италии остается «Лига» Маттео Сальвини (чуть более 30% голосов). Вместе с двумя другими правоцентристскими партиями (включая партию Берлускони) «Лига» имеет поддержку на несколько процентов большую, чем сформировавшие новое правительство либералы и популисты, а также партия Ренци.
Читайте также: Маттео Ренци вышел из партии либералов Италии и создаст собственную