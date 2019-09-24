Ярославль, 24 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославле отложено подписание контракта на ямочный ремонт дорог во втором полугодии 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Победителем аукциона по текущему содержанию дорог является ООО «РТП Ольга», сумма муниципального контракта составляет более 18,7 миллионов рублей. Изначально планировалось, что контракт с победителем аукциона будет подписан 18 сентября, однако этого не произошло.

Сайт мэрии Ярославля Ямочный ремонт в Ярославле

«Подписание контракта было перенесено в связи с направлением протокола разногласий в адрес заказчика от подрядчика. Протокол разногласий касался приёмки выполненных работ, в частности срок приёма работ попросили изменить с 5 календарных на 5 рабочих дней», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ».

В компании — победителе аукциона не сомневаются, что договор в итоге будет заключен.

«Есть нюансы, которые сейчас устраняются. Контракт будет подписан, работы будут выполнены. Очень много негатива идет о компании, хотя мы еще не приступали к работам», — сообщили нашему корреспонденту в ООО «РТП Ольга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM компания-победитель ранее занималась поставками сена, а ее руководитель в социальных сетях позиционируется как фитнес-тренер и глава фермерского крестьянского хозяйства. Как информирует портал YarNews, ООО «РТП Ольга» может отдать выигранный контракт на субподряд. Ни заказчик, ни подрядчик работ данную информацию не комментируют до официального заключения государственного контракта.