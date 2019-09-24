Мадрид, 24 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Верховный суд Испании дал зеленый свет на перезахоронение останков бывшего главы государства Франсиско Франко, пишет газета El Pais.

Alkarrier Кладбище Мингоррубио

24 сентября шестеро судей Верховного суда вынесли единогласное решение, позволяющее перезахоронение. На его принятие потребовалось около часа. Новым местом упокоения Франко, по решению правительства, станет кладбище Мингоррубио в пригороде Мадрида Эль-Пардо, где расположена любимая резиденция генералиссимуса и где покоятся останки его супруги Кармен Поло. Суд отклонил просьбу потомков Франсиско Франко перезахоронить его в склепе мадридского собора Альмудена.

Как заявляет правительство Испании, к эксгумации останков из могилы в базилике на территории мемориала Долина Павших всё готово. Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании делают это с целью превратить мемориал в место примирения испанского народа и предотвратить паломничество националистов к Долине Павших.