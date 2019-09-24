Москва, 24 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует прибыть в Россию с рабочим визитом 25 сентября и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро и Владимир Путин

«Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака», — рассказал глава пресс-службы президента.

Песков сообщил, что в ходе визита планируется обсудить всевозможные стороны сотрудничества двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что Россия стала для Венесуэлы «важнейшей» опорой по целому ряду направлений.