Более 13 тыс. человек посетили сельхозярмарки в Уфе 21 и 22 сентября
Уфа, 24 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Более 13 тысяч человек посетили традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Уфе, которые прошли в минувшие выходные (21 и 22 сентября). Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.
Bashkortostan.ru
Сельхозярмарка
249 аграриев из 42 районов республики привезли свою сельскохозяйственную продукцию на ярмарки 21 и 22 сентября. А пчеловоды привезли почти 24 тонны меда.
На ярмарках жители и гости Уфы смогли приобрести качественный мед, картофель и овощи.
Отмечается, что стоимость килограмма картофеля в среднем составила 15−20 рублей, а мед стоил от 250 до 2000 рублей за килограмм.