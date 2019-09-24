Уфа, 24 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Более 13 тысяч человек посетили традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Уфе, которые прошли в минувшие выходные (21 и 22 сентября). Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

Bashkortostan.ru Сельхозярмарка

249 аграриев из 42 районов республики привезли свою сельскохозяйственную продукцию на ярмарки 21 и 22 сентября. А пчеловоды привезли почти 24 тонны меда.

На ярмарках жители и гости Уфы смогли приобрести качественный мед, картофель и овощи.

Отмечается, что стоимость килограмма картофеля в среднем составила 15−20 рублей, а мед стоил от 250 до 2000 рублей за килограмм.