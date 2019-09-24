Москва, 24 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Россия обязательно ответит на невыдачу российским дипломатам виз в США на 74-ую сессию генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Herbert Ortner Венский Международный Центр

В качестве одной из возможных мер парламентарий назвал перенос мероприятий ООН, в том числе очередной сессии Генеральной ассамблеи организации из США в другие страны. Причём подобные действия России уже удавалось реализовать в аналогичных ситуациях, отметил парламентарий.

«Пять лет назад созывался в Нью-Йорке саммит спикеров парламентов и американцы не оформили должным образом визу для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, и её участие было сорвано. И сейчас, когда обсуждают новое место проведения следующей конференции спикеров, мы настояли на том, чтобы Межпарламентский союз отказался от проведения конференции на территории США. Конференцию в 2020 году будет проводить в Австрии», — рассказал Косачёв.

Аналогичные методы российская сторона планирует реализовать и в этот раз. Задача минимум, по словам парламентария, добиться того, чтобы сессия Генеральной ассамблеи ООН проводилась не в США, а в странах, «где царит международное право и закон».