Оренбург, 24 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В Оренбурге планируется привить от гриппа до 1 декабря 2019 года более 259 тысяч горожан, в том числе 97 тысяч детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Mil.ru Вакцинация

В соответствии с утвержденной разнарядкой минздрава, в медицинские организации Оренбургской области из объемов первой поставки уже направлено 43% от заявленного объема вакцины. Прививочная кампания стартовала 4 сентября и завершится 1 декабря.

Эпидемиологи подчеркивают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

Между тем в регионе отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ. В Управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что рост является сезонным и характерен для данного периода года. Ситуация по ОРВИ оценивается как неэпидемическая.

Напомним, из-за массовой заболеваемости ОРВИ в Оренбурге пришлось закрыть на карантин одну школу и частично приостановить учебный процесс в отдельных классах в ряде городских школ.