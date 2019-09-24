Калуга, 24 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Калуге, Обнинске и в Жуковском районе Калужской области планируется создание «регуляторных песочниц» — экспериментальных правовых режимов для тех видов цифровой экономики, которые пока не укладываются в рамки действующего в России законодательства. Об этом 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве цифрового развития.

Admoblkaluga.ru На заседании круглого стола по вопросам регулирования в применении экспериментально правовых режимов для цифровых инноваций московского отделения Ассоциации юристов России

В настоящее время Калужская область активно участвует в пилотных проектах, один из которых — эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах (НСУД). Речь идет об участии в проекте по оптимизации процессов и сокращению сроков получения сведений от поставщиков данных в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), которая включена в состав проектов НСУД. Первый этап построения региональной системы по управлению данными уже реализуется на базе Агентства информационных технологий Калужской области.

В рамках законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», инициированного Министерством экономического развития РФ, в стране будет реализован проект по созданию «регуляторных песочниц». Применение экспериментально правового режима необходимо для апробации технологий, позволяющих активно развивать крупнейшие отрасли экономики и изменить уровень жизни граждан. Именно благодаря созданию «регуляторных песочниц» появилась реальная возможность оценить эффективность проектов и понять, какие цифровые инициативы приносят реальный результат в развитие экономики.