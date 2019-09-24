Киев, 24 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Реформировать украинскую генеральную прокуратуру сейчас невозможно, этот орган нужно ликвидировать и построить принципиально новый.

Gp.gov.ua Генеральная прокуратура Украины

Об этом в интервью для «Украинского радио» сегодня, 24 сентября, заявил главный военный прокурор Украины, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Он также рассказал, как будет проходить реформа генеральной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура пока остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. ГПУ просто остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, набора новых кадров».

Чумак подчеркнул, что это главный приоритет нынешней власти — «совершенно новая прокуратура с новыми кадрами».

Также он заявил, что именно в в военной прокуратуре большинство работников — «это нормальные люди, которые пашут в полях». Силовик отметил, что кто не пройдет переаттестацию — тех будут увольнять, а кто воровал — «будут восстановлены или открыты уголовные производства, которые мы постараемся довести до суда».

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

29 августа парламент назначил Руслана Рябошапку на должность Генерального прокурора Украины, за это решение проголосовали 312 депутатов при 226 необходимых.

10 сентября Рябошапка назначил своим заместителем и главным военным прокурором Виктора Чумака. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский согласовал его назначение на эту должность.