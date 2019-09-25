Москва, 25 сентября, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Закон о едином федеральном информационном ресурсе (ЕФИР), будучи принят, может наделать неисчеслимых бед. О том, почему этот ЕФИР угрожает жителям России и не только им, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.

larsjuh Цифровизация тайны делает её уже не тайной

Первое чтение закон о ЕФИР прошел успешно: инициирован он был правительством, а Госдуме всё понравилось, при этом в формулировках ничего не насторожило. Собирать сведения налогово-платежного характера, как это, наверное, предполагали те, кто предложил тот самый ЕФИР, конечно, необходимо, — но те формулировки, которые сейчас содержатся в проекте, делают его прямо опасным. Потому что собирать информацию о физлицах предполагается любого свойства. А перечень тех, кому будет доступен массив собранных данных, включает в себя, помимо МВД и ФНС, почему-то и организации, совершенно не предназначенные для работы с конфиденциальными данными, а значит, неспособные нести ответственность за их утечку.

Мало того, авторы идеи ЕФИР замахнулись и на функции ФСБ, включив в законопроект формулировку о сборе сведений «о гражданах РФ и иных лицах» (!). Остается только надеяться, что на втором чтении 16 октября свое веское слово скажут эксперты соответствующих служб.

Читайте подробности в статье Дмитрия Ефимова «Зачем правительству РФ личные тайны граждан, которые оно не может защитить?».