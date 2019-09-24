Зеленский обязан «разморозить» отношения с США
Киев, 24 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обязан убедить президента США Дональда Трампа занять более активную позицию в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший военной представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.
При этом он считает, что для завершения конфликта в Донбассе также нужна встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Гаращук выразил надежду на то, что Зеленскому удастся «разморозить» отношения с США.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина намерена до декабря привлечь США и Великобританию к переговорному процессу для установления мира в Донбассе. По его словам, Киев активно работает над расширением «нормандского формата».
Позже 11 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор также подтвердил информацию о том, что Зеленский будет привлекать США и Великобританию к переговорам по установлению мира, если «нормандский формат» не даст результатов.