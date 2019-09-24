Москва, 24 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Отказ США выдать членам российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров включит в своё выступление с трибуны этого международного органа. Об этом заявил 24 сентября журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Российский министр заявит об инциденте в рамках своего основного выступления на Генассамблее ООН, уточнил сенатор. Он пояснил, что Лавров рассказал ему о таком намерении перед вылетом в Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, десять членов российской делегации не получили от США визы, из-за чего не смогли вылететь в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В их числе оказались дипломаты и член Совфеда Константин Косачёв. МИД РФ, возмущенный «очередным актом пренебрежения» со стороны США, готовит ответные меры.

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