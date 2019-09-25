Киев, 25 сентября, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Всякое государство не может существовать без твердых оснований, представления народа о необходимости этого государства и его укорененности в истории. О том, что бывает, когда над представлениями народа пытаются работать совершенно бездарные «специалисты» вроде украинских т.н. историков, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти (УИНП), уволен. Пять лет именно с Вятровичем и его изысканиями на почве украинского национализма связывались самые могучие перлы и несуразицы пропаганды. Тем не менее дело Вятровича будет, судя по всему, продолжено в больших масштабах. Бюджет УИНП увеличен на 25 млн грн (достигнув 130 млн), а статус и без того весьма высок. Но за пять лет существования УИНП результат его деятельности, похоже, нельзя назвать успешным.

Украина, за которую во время майдана-2014 были готовы отдать свой голос чуть не все государства «свободного западного мира», ныне ухитрилась перессориться с подавляющим числом своих соседей. И специалисты УИНП внесли в это дело существенный вклад. А всё очень просто: если хотите оторвать историю от реальности — то нагромоздите побольше изобретённых фактов, а имевшие место в реальности замалчивайте. Плюс до небес превозносите получившийся конструкт, избегая какой бы то ни было объективности. Досконально последовав этому рецепту, украинская пропагандистская машина во главе с УИНП скорее сработала на уничтожение, чем на возвеличивание Украины.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Как украинские «историки» сжигали мосты».