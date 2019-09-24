Москва, 24 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. После отказа США выдать некоторым российским участникам Генассамблеи ООН визы РФ должна поднять вопрос о переносе места проведения этого мероприятия, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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«Скандал удался. В нормальное время делегация СССР просто бы туда не поехала. Вся! Первое. Второе, что сейчас надо сделать. Сессия Генеральной ассамблеи несколько раз проводились в других странах, где тоже есть штаб-квартиры ООН. Например, Швейцария. Такое было. Надо ставить вопрос о переносе сессии Генеральной ассамблеи. И в Генеральной ассамблее ООН нас должен представлять самый низший по рангу сотрудник посольства РФ. Дипломатия базируется на взаимности. Если вам дали один раз в глаз, и вы стерпели, то дадут ещё», — сказал Платошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США не выдали визы некоторым российским участникам Генассамблеи ООН, из-за чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк.