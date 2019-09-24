Махачкала, 24 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Автозаправочные станции в Дагестане за восемь месяцев 2019 года уплатили в бюджет 177,3 млн рублей налогов и страховых взносов. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 44%. Об этом 23 сентября в ходе совещания по вопросу увеличения налоговых поступлений заявил руководитель республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Васильев также отметил, что все 723 заправки, функционирующие в Дагестане, теперь состоят на налоговом учете. С начала 2018 года, по его словам, численность сотрудников АЗС, работающих по трудовым договорам, увеличилась в три раза — с 562 до 1672.

Владимир Васильев поблагодарил предпринимателей в отрасли розничной торговли горюче-смазочными материалами за рост налоговых отчислений в бюджет республики и создание дополнительных рабочих мест. Политик также пообещал, что бизнесмены, работающие в правовом поле, будут защищены от вымогательств и прочего давления со стороны третьих лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, владельцы АЗС стали одними из первых предпринимателей, к которым в начале 2018 года Владимир Васильев обратился в требованием выйти «из тени», оформлять с сотрудниками трудовые договоры и платить в бюджет положенные налоги. В конце ноября 2018 года глава Дагестана заявил, что на официальный учёт с начала года в было поставлено свыше 700 работников автозаправочных станций.

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