Барнаул, 24 сентября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Несмотря на обострение эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ, случаев заболеваемости гриппом в Алтайском крае пока не зарегистрировано. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Jai79 Вакцина

Всего за последнюю неделю в регионе отмечено более 16 тысяч случаев острого респираторного заболевания, но этот показатель на 13% ниже аналогичного периода 2018 года.

«Все вакцины, которые применяются в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)», — пояснили специалисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости ОРВИ регистрировался в Алтайском крае в начале 2019 года. Тогда было заявлено о заболеваниях в 25,7 тыс. случаев, что на 61,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ значились дети до 14 лет составляли 68%. При лабораторных исследованиях отмечалась активная циркуляция вирусов гриппа: А/H1N1/2009, А/H3N2.

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