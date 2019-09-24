Самара, 24 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Во время лекции в техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Козлова в Самаре скончался студент третьего курса. Этот факт подтвердили в министерстве образования и науки Самарской области.

Pixabay.com Скорая помощь

По данным ведомства, во время первой пары студенту стало плохо, была вызвана скорая помощь. Врачи провели необходимые мероприятия, однако спасти студента не удалось, сообщает «Российская газета».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам родных студента, на здоровье он никогда не жаловался, также отрицают родственники и вероятность употребления молодым человеком наркотиков, сообщает «КП-Самара». Юноша является уроженцем Татарии, он приехал в Самару из Елабуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в общежитии химического факультета Московского государственного университета скончался один из студентов. В пресс-службе химического факультета МГУ подтвердили информацию о смерти студента, но никакой другой информации не предоставили. позднее в посольстве Казахстана в Москве уточнили, что студент скончался от удушья.