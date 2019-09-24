Челябинск, 24 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Челябинской области министр финансов Андрей Пшеницын сохранил свой пост. Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.

(сс)zoosnow Шахматы

Министр был переназначен 21 сентября. Также свои посты сохранили его заместители: Иван Родионов и Александр Гриб. Пшеницын возглавляет министерство с 2010 года, а Родионов и Гриб — с 2015 и 2010 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть высших челябинских чиновников покинули свои посты. Среди них два министра: здравоохранения и социальных отношений.