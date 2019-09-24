Москва, 24 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Вторую версию молодёжного прототипа родстера «Крым» представили студенты МГТУ имени Баумана. Об этом сообщается на официальной странице проекта «Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/crimea_roadster Родстер «Крым»

В обновлённой версии автомобиля глубже проработана система безопасности.

«Одно из главных изменений касается основы автомобиля: на втором прототипе применена разработка нашего конструкторского бюро в виде коробчатой несущей системы. Такая конструкция позволяет изготавливать несущую системы из листового металла», — говорится в сообщении.

Несущая система представляет собой очень легкую, жесткую и очень технологичную конструкцию. Также отмечается, что у автомобиля появилось гидравлическое сцепление, а багажник стал больше.

Под капотом авто установлен 106-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор, который агрегатируется с механической 5-скоростной коробкой передач. Привод у модели задний. Подвеска колес независимая.

В основу автомобиля легла отечественная модель Lada Kalina.

Напомним, родстер «Крым» разработан командой Bauman Racing Team из аспирантов и студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Премьера первой версии модели представлена в 2014 году.

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