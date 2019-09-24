Москва, 24 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Законопроект, призванный урегулировать ситуацию с комиссионными банков за операции, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября. Речь идет об отмене «банковского роуминга».

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Поправками определены случаи, когда банк не может брать комиссию по ряду операций. Так, комиссию предлагается отменить «по операциям, связанным с осуществлением перевода денежных средств между банковскими счетами держателей платежных картфизических лиц с применением платежных расчетных карт без овердрафта таких физических лиц, эмитированных кредитными организациями при условии, что такие операции не являются валютными».

Также нормы коснутся операций, связанных с получением наличных в банкоматах. Исключение делается для получения валюты.

Расчет

Авторы обратили внимание на то, что существенная часть кредитных организаций в Российской Федерации (около 73%) контролируется со стороны государства. При этом прибыль банков в 2018 году оказалась выше, чем в 2017 году и составила 1,34 трлн рублей. Основными факторами формирования прибыли стало получение чистого процентного дохода (67% прибыли от общего объема прибыли банков) и комиссионные доходы кредитных организаций (24% прибыли). При этом чистая процентная маржа банков в 2018 году выросла на 0.5 процентных пункта и составила 4.5%.