Волгоград, 24 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. 24 сентября по всей России открылись центры гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста». В Волгоградской области современные пространства начали работать в 56 образовательных организациях. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, лаборатории позволят детям из глубинки на новейшем оборудовании и с использованием передовых технологий получать знания по информатике, технологии, основам безопасности жизнедеятельности.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Очки виртуальной реальности

В рамках национального проекта «Образование» школы в сёлах и малых городах получили современное высокотехнологичное оборудование — шлемы виртуальной реальности, тренажёры-манекены, квадрокоптеры. Задача педагогов — поддержать одарённых детей, развивать интерес к конструированию, поисковой деятельности, повысить цифровую грамотность и даже проводить раннюю профориентацию.

Планируется, что в 2019 году в Волгоградской области начнут посещать «Точки роста» 25 тысяч человек. К 2022 году в планах региональных властей создать ещё 180 подобных центров.