Томск, 24 сентября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Томске в Сибирском ботаническом саду зацвели «живые камни». Эти растения встречаются в пустынях и цветут только после сезона дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), «живые камни», которые по-другому называют литопсами, вошли в экспозицию миниатюрных суккулентных растений из Южной Африки.

Tsu.ru В Сибири зацвели «живые камни» из Южной Африки

По словам директора СибБС ТГУ Михаила Ямбурова, литопсы имеют необычный внешний вид и очень похожи на мелкие камни. Поэтому их назвали «живыми камнями».

Всего в ботаническом саду насчитывается 13 разновидностей литопсов. Они цветут белыми и жёлтыми цветками.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на Алтае зацвели огоньки, обычно цветущие в июне.