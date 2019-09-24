Пермь, 24 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Пермском крае на 23 сентября прививку от гриппа получили более 323 тысяч человек (12,3% от совокупного населения), в том числе 124 тысячи детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

(сс)zoosnow Вакцина

В ведомстве отметили, что процесс вакцинации проходит активно, а эффективность вакцины от гриппа выше всех неспецифических медицинских препаратов.

Напомним, от гриппа в 2019 году планируют привить не менее 1,362 млн человек, или 52% населения региона, в 2018 году плановый показатель составлял 1 236 400 человек.

В конце августа минздрав края отчитался о том, что поступила первая партия вакцины. В октябре ожидается второй транш. Чиновники подчеркнули, что потребности Прикамья в вакцине будут полностью обеспечены.