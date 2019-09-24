Чита, 24 сентября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Несмотря на сезонный рост заболеваемости в Забайкальском крае, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу не вызывает опасений. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального Роспотребнадзора. Там же отметили, что В сентябре-октябре 2019 года от гриппа планируется привить 524 198 жителей Забайкалья.

(сс)GDJ Вакцина

«Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирус, парагрипп, аденовирус). Превышения эпидемических порогов по Забайкальскому краю и по Чите не регистрировалось. Случаев заболеваний гриппом и тяжелого течения ОРВИ не зарегистрировано», — отмечают специалисты.

Также известно, что пока выполнение планов иммунизации населения не превышает 40%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2019 года, в сравнении с соответствующем периодом 2018 года, жители Забайкальского края стали чаще болеть менингококковой инфекцией, гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, педикулезом, а также болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Читайте также: В Забайкалье отмечают увеличение числа инфекционных заболеваний