Москва, 24 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Отличный подарок пернатым жителям столицы сделали городские власти. В ходе комплексного благоустройства набережной Шитова и территории вокруг Черкизовского пруда на глазах у москвичей буквально преображается «голубиный домик», расположенный здесь. После окончания реконструкции он станет более вместительным, современным и удобным для своих обитателей. Кроме того, вместе со старожилами-голубями в нем, возможно, будет обитать еще и павлин.

Фото — mos.ru Проект

В 2019 году Департамент капитального ремонта города Москвы начал работы по программе комплексного благоустройства на набережной Шитова, проходящей вдоль Черкизовского пруда. Одним из самых популярных объектов этого места по праву считается старая голубятня, построенная еще в середине прошлого века. Местные дети любят приходить сюда, чтобы кормить птиц и любоваться их полетом.

Однако со временем старое деревянное строение немного покосилось. По просьбам населения Департамент капитального ремонта включил модернизацию голубятни в план проводимых работ по благоустройству.

«Голубятня будет не только красивой, но и функциональной. Это будет помещение площадью в 22 «квадрата» и высотой около 6,5 метров. В нем будет все необходимое: места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки, а также входы и выходы между помещениями и на улицу. По периметру территории установят ограждение и скворечники для других птиц», — рассказали в пресс-службе департамента.

Перемены к лучшему очень воодушевили владельца голубиного домика, он даже заявил, что давно мечтает вдобавок к голубям завести еще и павлина, и теперь его мечта наконец-то сможет осуществиться. Кроме того, птичье поголовье благодаря реконструкции, возможно, вырастет с 30 до 50 голубей.

«Новую голубятню обустроят в два этапа. Специалисты уже подготовили основание для утепленного помещения. Собирать сооружение начнут в ближайшее время, после чего туда переселят голубей, которые сейчас живут в старой постройке. На втором этапе старую голубятню разберут, а на ее месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц. Проект разрабатывался специально для этой территории. Вместе со специалистами в обсуждениях участвовал и хозяин голубятни», — отметили в пресс-службе департамента капремонта.

Напомним, что программа благоустройства набережной Шитова и окрестностей Черкизовского пруда охватила в общей сложности площадь примерно в 20 гектаров. На этой территории обновляют дорожки и тропинки, расставят новые фонари, скамейки и урны. В результате привычное общественное пространство станет еще более комфортным и современным. Учитывая близкое расположение Детского Черкизовского парка, благоустройство которого подходит к завершению, вся инфраструктура на набережной будет выполнена в общей стилистике с зеленой зоной.

Завершить работы по благоустройству планируется в 2019 году.