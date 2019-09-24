Либревиль, 24 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Габон станет первой африканской страной, которая будет вознаграждена за сохранение тропических лесов в борьбе с глобальным изменением климата, передает ВВС Africa.

Nasa.gov Тропический лес. Габон

По информации телерадиокомпании, Норвегия выплатит Габону 150 миллионов долларов США в течение 10-летнего периода в качестве награды за сокращение вырубки лесов и сохранение природных лесных богатств.

«Соглашение, которое мы подписываем с Норвегией, является своего рода подтверждением усилий, которые Габон предпринял в последние 10−15 лет, чтобы взять под контроль вырубку лесов и использовать рациональное, устойчивое лесное хозяйство не только для сохранения леса бассейна реки Конго, но и для сокращения выбросов углерода», — сказал министр окружающей среды Габона Ли Уайт.

Согласно деталям контракта, подписанного в воскресенье, 22 сентября, Норвегия будет выплачивать Габону 10 долларов США за каждую тонну не выпущенного в атмосферу углерода. Расчеты были проведены в соответствии с динамикой среднегодовых показателей выброса углерода в Габоне в период с 2005 по 2014 год. Суммарная выплата составит 150 миллионов долларов США за 10 лет.

Почти 90% территории Габона покрыто тропическими лесами, и страна проводит экологические инициативы по сохранению лесов в регионе, создав 13 национальных парков с 2000 года.