Москва, 24 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. США пошли на вопиющее невыполнение своих обязательств страны, которая принимает ООН, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы. Фрагмент

«Это скандал. Для всех членов российской делегации, включая меня, запрос на визы в американское посольство пошёл 30 июля, — сказал Косачёв. — 55 дней назад! Как вы понимаете, этого времени достаточно для того, чтобы оформить любую визу, тем более ооновскую. И более того, это то время, которое точно соответствует требованиям американской стороны. После того, как через 30 дней и 40 дней эти визы не были оформлены, наши дипломаты стали напоминать американским дипломатам и представителям Государственного департамента в Вашингтоне. И мы это делали 15 дней назад. 10 дней назад. На всех уровнях».

Эта ситуация, по словам Косачёва, была абсолютно прозрачной, и США осознанно привели её к скандалу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Косачев заявил, что власти США не выдали визы некоторым российским участникам Генассамблеи ООН, из-за чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк. Без визы остались десять членов российской делегации, включая самого Косачёва.