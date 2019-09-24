Салехард, 24 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В столице Ямала Салехарде на исходе запасы вакцины от гриппа — препарата «Совигрипп». Проблема дефицита данной вакцины характерна не только для Ямало-Ненецкого автономного округа, но и для всей страны, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.

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«Препарата «Совигрипп» для бесплатной вакцинации мало не только в Салехарде. Дефицит наблюдается по всему автономному округу. Проблему нехватки вакцины мы стараемся решить в экстренном порядке, обращаемся в профильное министерство. Препарат на Ямал приходит из федерального центра в город Ноябрьск. Оттуда доставляется на другие территории. Сейчас распределяются остатки», — пояснил Кирилл Трапезников.

Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО отметил, что ориентировочно в октябре будет новое поступление «Совигриппа». По его словам, вакцинация в автономном округе идёт активно, ямальцы оценили эффективность прививок и стараются обезопасить себя от этого опасного сезонного заболевания. Что касается образовавшегося дефицита «Совигриппа», есть информация, что не заключён контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. И данная проблема вне компетенции региональных департаментов.

Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Салехарда Татьяна Маценко сообщила ИА «Север-Пресс», что в Салехарде прививочная кампания от гриппа приостановлена до 15 октября.

«Мы в начале сентября получили для бесплатной вакцинации более 11 тысяч доз вакцины отечественного производства. Она вся использована. Более ста человек прививали ежедневно. Отмечу, что в этом году желающих привиться против гриппа стало заметно больше. Горожане понимают, что грипп у привитых проходит без тяжелых осложнений, приводящих к летальным исходам», — сообщила Татьяна Маценко.