Мадрид, 24 сентября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. 24 сентября Верховный суд Испании должен принять решение о перезахоронении останков каудильо Франсиско Франко, на котором настаивает правительство Испании, находящееся у власти с июня 2018 года. Об этом пишет газета El Pais.

Godot13 Долина павших

Вопрос о перезахоронении принимают шестеро судей. Согласно источникам издания, большинство из них намерено разрешить эксгумацию. Однако среди них есть расхождение во мнении о том, кто будет иметь право выбирать место захоронения.

Потомки Франко выбрали местом нового упокоения собор Альмудена, находящийся в историческом центре Мадрида. Место в склепе собора приобрела еще дочь Франко Кармен, которая похоронена там же вместе со своим супругом. Для правительства этот выбор — худший вариант, поскольку оно добивалось перезахоронения с целью исключить паломничество националистов к могиле Франко. Перезахоронение в центре Мадрида же, наоборот, облегчает эту задачу.

Напомним, в настоящее время останки Франко находятся в базилике на территории мемориала Долина Павших, расположенном в 58 км от столицы. Он был построен при каудильо как памятник погибшим в гражданской войне. Власти намерены сделать из него «место примирения испанского народа».