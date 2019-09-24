Белоруссия, 24 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Центризбирком Белоруссии пригласили своих коллег из России и Украины принять участие в международном наблюдении за парламентскими выборами, которые пройдут 17 ноября. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Dennis Jarvis Дом правительства Республики Беларусь

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Она также добавила, что соответствующие приглашения были направлены и в ряд стран бывшего Советского Союза, кроме Эстонии, Литвы, а также Всемирную ассоциацию организаторов выборов.

Также Ермошина отметила, что Центризбирком Белоруссии готов принять конструктивные замечания по проведению парламентских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, однако на предвзятую критику будет реагировать письмами, возражениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии состоятся 17 ноября. Соответствующий указ глава республики Александр Лукашенко подписал 5 августа. всего гражданам Белоруссии, обладающим правом голоса, предстоит избрать 110 депутатов парламента.