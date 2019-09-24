Калуга, 24 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Калужской области впервые в России для доставки в медицинские учреждения лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, централизовано закупили спецтранспорт. Церемония передачи автомобилей организациям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов состоялась в Калуге в рамках реализации областного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru Закуплено 14 единиц автотранспорта: 13 автомобилей на базе автомобиля ГАЗ и один автобус ПАЗ.

На приобретение автотранспорта из федерального бюджета было выделено более 22,5 млн рублей. Министерством труда и социальной защиты области закуплено 14 единиц автотранспорта: 13 автомобилей марки ИАЦ (на базе автомобиля ГАЗ) и один автобус ПАЗ. Автомобили оборудованы подъемными устройствами для маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием. Специальный транспорт получили Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Кировский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Сухиничский, Юхновский центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Калужский, Спас-Деменский, Еленский, Тарусский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье».

На базе организаций социального обслуживания Калужской области будет создано 17 мобильных бригад, которые будут обслуживать сельские поселения. Главная задача — чтобы любой человек старше 65 лет оперативно прошёл обследование в медицинских организациях.