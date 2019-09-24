Едут все или не едет никто: вопрос о «визах в ООН» пора поставить ребром
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Министерству иностранных дел России пора перестать «возмущаться» постоянным нарушениям со стороны США и поставить вопрос ребром, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 24 сентября, комментируя сообщения о неполучении виз несколькими участниками российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Как сообщалось ранее, визы не получили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв и еще несколько депутатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение США «возмутительным примером неуважения членов ООН» и примером «невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».