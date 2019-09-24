Воронеж, 24 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, с 15 по 22 сентября, вырос на 33,2%. Однако все ещё ниже эпидпорога на 30,3%, сообщила 24 сентября пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за минувшую неделю к медикам обратились 5 тыс. 594 больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), большинство — почти 3,8 тыс. — дети до 14 лет. Медики отмечают, что наибольший рост заболеваемости ОРВИ фиксируется, прежде всего, в детских возрастных группах.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены», — уточнили в ведомстве.

Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа — в августе в регион поступили первые партии вакцин против гриппа для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок: 320 тыс. 595 доз вакцины «Совигрипп», «Флю-М» для взрослого населения и 113 тыс. 784 дозы вакцины «Совигрипп» (без консерванта) для детей.

Добавим также, что с середины прошлой недели в Воронежскую область пришло резкое похолодание. При этом о начале отопительного сезона в детских садах и школах власти Воронежа объявили лишь 23 сентября — батареи начнут включать с 26 сентября.