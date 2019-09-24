Курган, 24 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Кургане батареи в жилых домах стали теплеть с 24 сентября 2019 года. Глава города Андрей Потапов подписал соответствующее постановление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Заполнение и включение систем отопления в жилых зданиях будет производиться согласно графику запуска тепловых сетей «Курганской генерирующей компании».

Напомним, в 2018 году в Кургане из-за долгов и неготовности систем отопления теплоноситель в большинство жилых домов поступило 12 октября. Последними 20 октября 2018 года тепло получили жители домов по улицам Чернореченской и Промышленной.