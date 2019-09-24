Владимир, 24 сентября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области отопительный сезон начался 23 сентября. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в большинстве муниципалитетов тепло стали подавать не только в объекты социальной сферы, но и в жилые дома.

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Графики пуска отопления в многоквартирные дома опубликовали на официальных сайтах администраций муниципалитетов. Вопросы о качестве отопления жителям региона предложили адресовать в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, предоставляющие коммунальные услуги.

Также во всех муниципальных образованиях открыли «горячее линии» по вопросам отопления. На них можно обратиться, если управляющая компания или органы местного самоуправления не реагируют на жалобы.