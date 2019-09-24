Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани на полях 74-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая проходит в Нью-Йорке, встретился с главой Пятой Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса президента Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

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Беседа лидеров двух стран длилась более 90 минут. По информации официального представителя иранской миссии ООН Алиреза Мирусефи, стороны обсудили двусторонние отношения, пути спасения Ирана и новую инициативу президента Рухани, получившую название «Ормузской мирной инициативы».

«Президент сказал, что в нынешней ситуации путь деэскалации был узким, но более необходимым, чем когда-либо, и что пришло время для Ирана принять его», — говорится в кратком заявлении офиса Макрона.

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Французский лидер также подчеркнул необходимость срочно начать обсуждение повестки дня в области безопасности в регионе.

После встречи ни Макрон, ни Рухани не стали отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пытался внести свою лепту в деэскалацию напряжённости между двумя противоборствующими странами и выступить посредником между США и Ираном. Однако президент США Дональд Трамп был краток, заявив журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, что Вашингтону посредник в этом вопросе не нужен.