С начала Всероссийской прививочной кампании против гриппа прошло уже почти три недели. Медики призывают массово вакцинироваться, поскольку грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Вакцинация проходит по всей стране. Стоит ли делать прививку? Каждый решает сам. Подробнее о ходе прививочной кампании в регионах читайте в трансляции ИА REGNUM. Телеграм-версию трансляции читайте здесь: @vacine_campaign

Вакцина

11:38 24.09.2019 В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» рекомендуется проводить ежегодную вакцинацию для следующих групп населения: — дети с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов; — обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; — взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); — беременные женщины; — взрослые старше 60 лет; — лица, подлежащие призыву на военную службу; — лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

11:39 24.09.2019 Роспотребнадзор напоминает, вакцинацию нужно проводить за 2−3 недели до начала роста заболеваемости. Иммунитет должен успеть сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

11:41 24.09.2019 В Татарии вакцинация против гриппа началась 5 сентября и продлится до 1 ноября. Желающим предлагают привиться не только непосредственно в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, что работают на улице. Мобильные пункты вакцинации в Казани работают возле станций метро до 10 октября ежедневно с 9 утра до 5 вечера.

11:42 24.09.2019 В Московской области с начала осенней прививочной кампании 2019 года процедуру вакцинации от гриппа прошли 400 тыс. человек, включая 150 тыс. детей. По данным министерства здравоохранения региона, в медицинские учреждения закуплены вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Всего в 2019 году планируется вакцинировать 3,6 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей. Читайте подробнее: В Московской области вакцинацию от гриппа прошли 400 тыс. жителей

11:44 24.09.2019 В Нижегородской области прививки от гриппа сделали уже больше 406 тыс. жителей. Из них 125 тысяч — это дети. По данным областного Роспотребнадзора, в текущем году планируется привить не менее 47% населения региона.

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11:46 24.09.2019 В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся на неэпидемическом уровне. Так, на Дону зарегистрировано почти 8,3 тыс. заболевших, что на 26,8% ниже эпидпорога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев, что ниже на 27,1% эпидпорога. Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области — эпидпорог не превышен

11:56 24.09.2019 В Нижегородской области продолжается прививочная кампания в рамках профилактических мероприятий против гриппа. Всего привито около 13% населения региона. Читайте также: Более 400 тысяч нижегородцев получили прививки от гриппа

11:58 24.09.2019 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время совещания отметил положительную тенденцию в снижении уровня заболеваемости вирусами, уточнив, что в 2018 году прививки от гриппа сделали 670 тысяч человек. Губернатор призвал не допускать распространения вируса, а заболевших — не ходить на работу, заражая коллег.

12:03 24.09.2019 Уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, с 15 по 22 сентября, вырос на 33,2%. Однако все ещё ниже эпидпорога на 30,3%, сообщила 24 сентября пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркивают — вирусы гриппа в регионе пока не регистрировались. Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа — в августе в регион поступили первые партии вакцин против гриппа для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок: 320 тыс. 595 доз вакцины «Совигрипп», «Флю-М» для взрослого населения и 113 тыс. 784 дозы вакцины «Совигрипп» (без консерванта) для детей. Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области за неделю выросла на треть

12:05 24.09.2019 Прививки против гриппа в Ростовской области сделали 192 869 человек, что составляет лишь 4,6% от численности населения. Специалисты уточняют, что в рамках приоритетного нацпроекта за счёт федеральных средств привито 74 818 детей, около 1,5 тыс. беременных женщин и 115 693 взрослых. Читайте также: Прививки против гриппа сделали 4,6% жителей Ростовской области

12:06 24.09.2019 В рамках кампании по иммунизации населения от гриппа в Республике Алтай планируют привить 50% жителей, или около 109 тыс. человек. Из них уже получили прививки более 40 тыс. Читайте также: Половину жителей Горного Алтая привьют от гриппа

12:08 24.09.2019 С начала прививочной кампании против гриппа в Туве вакцинировано 24 737 местных жителей. Всего в республику поступили вакцины в объёме 106,8 тыс. доз на сумму 23,3 млн рублей. При этом за первую неделю эпидемиологического сезона зарегистрировано 333 случая ОРВИ с показателем заболеваемости 10,0 на 10 тыс. населения. По словам специалистов, это значительно ниже пороговых значений. Читайте также: В Туве от гриппа привиты почти 25 тыс. человек

12:08 24.09.2019 Бесплатная вакцинация населения Якутии от вируса гриппа началась в конце августа. За сезон медики планируют привить 490 тыс. человек. Читайте также: В Якутии началась бесплатная вакцинация против гриппа

12:09 24.09.2019 Более половины жителей Бурятии планируется привить от гриппа. В регион уже привезли почти 509 тыс. доз вакцины. Это при том, что население республики менее 1 млн человек. Читайте также: В Бурятии намерены привить от гриппа более 50% населения

12:10 24.09.2019 Из 490 тыс. более 100 тыс. жителей Якутии на 19 сентября уже поставили профилактические прививки от гриппа. Читайте также: От гриппа привились более 100 тыс. жителей Якутии

12:10 24.09.2019 По данным на 15 сентября, в рамках национального календаря профилактических прививок в Чувашии привиты 161 798 человек (использовано 63,9% поступившей вакцины) и 25 человек за собственные средства. Всего прививками охвачено 13,2% населения республики. Читайте подробнее: В Чувашии от гриппа привито более 13% населения

12:10 24.09.2019 С похолоданием в Якутии начали регистрировать вирусы негриппозной этиологии — парагриппа и риновирусы. Читайте также: В Якутии распространяется парагрипп и риновирус: Роспотребнадзор

12:12 24.09.2019 В Мирнинском районе Якутии с 14 по 22 сентября общая заболеваемость ОРВИ составила 441 человек, 339 из них — дети. Читайте также: В районе Якутии за неделю ОРВИ заболели более 400 человек

12:15 24.09.2019 В Амурской области активно ведётся вакцинация населения от гриппа. В регионе растёт число заболевших ОРВИ. С 9 по 15 сентября в Приамурье зарегистрирован 1971 случай заболевания ОРВИ, что на 42% ниже недельного эпидемиологического порога и соответствует среднемноголетнему статистическому показателю. Читайте также: В Приамурье заболеваемость по ОРВИ остаётся ниже эпидпорога

12:18 24.09.2019 Более 192 тыс. жителей Тверской области привиты против гриппа по данным на 23 сентября, сообщила пресс-служба территориального Управления Роспотребнадзора. Всего на данный момент прививки против гриппа получили 34% жителей от запланированного количества. В том числе привиты около 54 тыс. детей — 42% от плана. Читайте подробнее: В Тверской области от гриппа привиты почти 200 тыс. человек

12:23 24.09.2019 В Чувашии планируется охватить прививками от гриппа не менее 48% жителей республики, причем максимально (не менее 75%) — из групп риска. Особо актуальна — корпоративная вакцинация. Медицинские организации и предприятия республики заключают договоры на иммунопрофилактику против гриппа. По данным минздравсоцразвития республики на 9 сентября 2019 года, имеются заявки на 2542 дозы вакцины против гриппа за счет средств работодателей («Совигрипп», «Ультрикс», «Ваксигрипп», «Гриппол плюс»). По всей республике работает 869 прививочных кабинетов, а также сформировано 160 выездных бригад. В эпидсезоне 2019/20 гг. для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Первая партия вакцины «Совигрипп» поступила еще в августе. В октябре ожидается поступление второй партии. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году ожидается в конце января — начале февраля. В 15 инфекционных стационарах имеется коечный фонд (143 для взрослых, 265 для детей). В случае резкого эпидемического подъема могут быть дополнительно развернуты еще 1529 коек.

12:32 24.09.2019 Более 118 тыс. человек, или 15,9% от численности жителей Орловской области, привиты от гриппа по данным на 20 сентября, сообщили в ТУ Роспотребнадзора. Вакцинацию против гриппа, напомнили в ведомстве, можно пройти в поликлиниках по месту жительства, ее проводят в детсадах и школах, а также в передвижных прививочных пунктах. В ведомстве также уточняют, что за последние пять лет в регионе поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались. Подробности в материале: 16% жителей Орловской области уже получили прививки против гриппа

12:39 24.09.2019 Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин дал основные рекомендации по профилактике гриппа и вирусных заболеваний: «В первую очередь необоходимо пройти сезонную вакцинацию. Основной задачей вакцинации является снижение заболеваемости населения, тем более, что это займет не более 15 минут у пациента. Важно одеваться «по погоде» и правильно, сбалансированно питаться: в рационе должны быть и мясо, и овощи, и фрукты, и кисло-молочные продукты. Также рекомендую выполнять ряд мероприятий, направленных на повышение имуннитета — заниматься физической культурой, закаляться, вести здоровый образ жизни». Читайте также: Сезонная вакцинация — главный вид профилактики заболеваемости гриппом

12:49 24.09.2019 21% жителей Тульской области привиты от гриппа по данным на 23 сентября, сообщила пресс-служба ТУ Роспотребнадзора. Регион получил за счёт средств федерального бюджета противогриппозную вакцину «Совигрипп» для иммунизации детей и взрослых — 43% от годовой заявки: 261 тыс. для взрослых и 59 тыс. 349 доз для детей. Читайте также: Пятая часть жителей Тульской области получили прививки от гриппа

12:51 24.09.2019 В столице Ямала на исходе запасы вакцины от гриппа — препарата «Совигрипп». Проблема дефицита данной вакцины характерна не только для Ямало-Ненецкого автономного округа, но и для всей страны, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Кирилл Трапезников. «Препарата «Совигрипп» для бесплатной вакцинации мало не только в Салехарде. Дефицит наблюдается по всему автономному округу. Проблему нехватки вакцины мы стараемся решить в экстренном порядке, обращаемся в профильное министерство. Препарат на Ямал приходит из федерального центра в город Ноябрьск. Оттуда доставляется на другие территории. Сейчас распределяются остатки», — пояснил Кирилл Трапезников. Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО отметил, что ориентировочно в октябре будет новое поступление «Совигриппа». По его словам, вакцинация в автономном округе идёт активно, ямальцы оценили эффективность прививок и стараются обезопасить себя от этого опасного сезонного заболевания. Что касается образовавшегося дефицита «Совигриппа», есть информация, что не заключён контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. И данная проблема вне компетенции региональных департаментов. Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Салехарда Татьяна Маценко сообщила ИА «Север-Пресс», что в Салехарде прививочная кампания от гриппа приостановлена до 15 октября. «Мы в начале сентября получили для бесплатной вакцинации более 11 тысяч доз вакцины отечественного производства. Она вся использована. Более ста человек прививали ежедневно. Отмечу, что в этом году желающих привиться против гриппа стало заметно больше. Горожане понимают, что грипп у привитых проходит без тяжелых осложнений, приводящих к летальным исходам», — сообщила Татьяна Маценко. Читайте также: На Ямале на исходе бесплатная вакцина против гриппа

12:57 24.09.2019 В Курской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За счёт федерального бюджета поликлиники региона получили 550 тысяч доз вакцин «Совигрипп». Более 18,5% курян уже сделали прививки. Планируется, что в 2019 году прививки сделают 50% курян. Читайте также: В Курской области началась массовая вакцинация от гриппа

12:57 24.09.2019 Судя по официальной информации надзорных ведомств, по состоянию на 24 сентября 2019 года эпидемиологическая ситуация в районах Приангарья, подвергшихся мощнейшему наводнению, стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. «Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Среди населения проводится прививочная кампания против гриппа», — пояснили специалисты. Читайте подробнее: Жители пострадавшего от потопа Приангарья получают прививки от гриппа

13:06 24.09.2019 Несмотря на сезонный рост заболеваемости в Забайкальском крае, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу не вызывает опасений. Подробности в материале: Более 500 тыс человек намерены привить от гриппа в Забайкалье

13:08 24.09.2019 В Пермском крае на 23 сентября прививку от гриппа получили более 323 тысяч человек (12,3% от совокупного населения), в том числе 124 тысячи детей. Вакцинация проводится активно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону. Читайте подробнее: В Прикамье активно проходит вакцинация против гриппа

13:17 24.09.2019 В Томской области в сентябре запустили круглосуточную горячую линию «Осторожно: грипп!». Жителям региона, имеющим вопросы по этой теме, предлагают звонить по телефонам 8−800−350−8850 (звонок бесплатный) и 8 (3822) 516−616. В том числе операторы смогут проконсультировать дозвонившихся по ассортименту аптек и ценам на медикаменты. Об этом: В Томской области заработала горячая линия «Осторожно: грипп!»

13:29 24.09.2019 Все вакцины, которые применяются в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Такую информацию жителям Алтайского края озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора, отметив при этом, что, несмотря на заболеваемость ОРВИ, случаев гриппа в регионе пока не было. Об этом: Жителям Алтая рассказали, какие именно вирусы гриппа будут циркулировать

13:36 24.09.2019 В Томскую область ещё в начале сентября поступила вторая партия вакцины от гриппа. Как сообщили в администрации региона, в больницы доставили 139 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых «Флю-М». Подробнее: В томские больницы доставили 139 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых

13:40 24.09.2019 В Красноярском крае уже к 12 сентября за счёт средств федерального бюджета от гриппа привили 144 637 человек, в том числе 37 628 детей. Об этом: В Красноярском крае от гриппа привили более 144 тысяч человек

13:41 24.09.2019 В Москве работают более 60 прививочных пунктов. Прививают не только в поликлиниках, но и во временных пунктах у метро и даже в центрах госуслуг.

13:41 24.09.2019 В городе Обнинске (Калужская область) закупили более 50 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп». Необходимо привить не менее 45% населения города, чтобы не допустить эпидемии гриппа. В этой связи мэр Обнинска Владислав Шапша предложил руководителям управлений и подразделений городской администрации привиться от гриппа самим и отправить на вакцинацию подчинённых. Об этом: В Обнинске чиновникам предложили возглавить прививочную кампанию от гриппа

13:46 24.09.2019 В Томске за первые дни акции «Защити себя от гриппа» прививку сделали более 500 жителей. Об этом: «Защити себя от гриппа»: сотни томичей поставили прививку в рамках акции