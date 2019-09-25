Прививочная кампания от гриппа в РФ. Как не заболеть — трансляция
С начала Всероссийской прививочной кампании против гриппа прошло уже почти три недели. Медики призывают массово вакцинироваться, поскольку грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Вакцинация проходит по всей стране. Стоит ли делать прививку? Каждый решает сам.
Подробнее о ходе прививочной кампании в регионах читайте в трансляции ИА REGNUM.
Телеграм-версию трансляции читайте здесь: @vacine_campaign
В соответствии с Приказом Минздрава России
— дети с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов;
— обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
— беременные женщины;
— взрослые старше 60 лет;
— лица, подлежащие призыву на военную службу;
— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Роспотребнадзор напоминает, вакцинацию нужно проводить за 2−3 недели до начала роста заболеваемости. Иммунитет должен успеть сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
В Татарии вакцинация против гриппа началась 5 сентября и продлится до 1 ноября. Желающим предлагают привиться не только непосредственно в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, что работают на улице.
Мобильные пункты вакцинации в Казани работают возле станций метро до 10 октября ежедневно с 9 утра до 5 вечера.
В Московской области с начала осенней прививочной кампании 2019 года процедуру вакцинации от гриппа прошли 400 тыс. человек, включая 150 тыс. детей. По данным министерства здравоохранения региона, в медицинские учреждения закуплены вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Всего в 2019 году планируется вакцинировать 3,6 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.
Читайте подробнее: В Московской области вакцинацию от гриппа прошли 400 тыс. жителей
В Нижегородской области прививки от гриппа сделали уже больше 406 тыс. жителей. Из них 125 тысяч — это дети. По данным областного Роспотребнадзора, в текущем году планируется привить не менее 47% населения региона.
В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся на неэпидемическом уровне. Так, на Дону зарегистрировано почти 8,3 тыс. заболевших, что на 26,8% ниже эпидпорога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев, что ниже на 27,1% эпидпорога.
Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области — эпидпорог не превышен
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В Нижегородской области продолжается прививочная кампания в рамках профилактических мероприятий против гриппа. Всего привито около 13% населения региона.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время совещания отметил положительную тенденцию в снижении уровня заболеваемости вирусами, уточнив, что в 2018 году прививки от гриппа сделали 670 тысяч человек. Губернатор призвал не допускать распространения вируса, а заболевших — не ходить на работу, заражая коллег.
Уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за последнюю неделю, с 15 по 22 сентября, вырос на 33,2%. Однако все ещё ниже эпидпорога на 30,3%, сообщила 24 сентября пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора. При этом в ведомстве подчеркивают — вирусы гриппа в регионе пока не регистрировались.
Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа — в августе в регион поступили первые партии вакцин против гриппа для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок: 320 тыс. 595 доз вакцины «Совигрипп», «Флю-М» для взрослого населения и 113 тыс. 784 дозы вакцины «Совигрипп» (без консерванта) для детей.
Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области за неделю выросла на треть
Прививки против гриппа в Ростовской области сделали 192 869 человек, что составляет лишь 4,6% от численности населения. Специалисты уточняют, что в рамках приоритетного нацпроекта за счёт федеральных средств привито 74 818 детей, около 1,5 тыс. беременных женщин и 115 693 взрослых.
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В рамках кампании по иммунизации населения от гриппа в Республике Алтай планируют привить 50% жителей, или около 109 тыс. человек. Из них уже получили прививки более 40 тыс.
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С начала прививочной кампании против гриппа в Туве вакцинировано 24 737 местных жителей. Всего в республику поступили вакцины в объёме 106,8 тыс. доз на сумму 23,3 млн рублей.
При этом за первую неделю эпидемиологического сезона зарегистрировано 333 случая ОРВИ с показателем заболеваемости 10,0 на 10 тыс. населения. По словам специалистов, это значительно ниже пороговых значений.
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Бесплатная вакцинация населения Якутии от вируса гриппа началась в конце августа. За сезон медики планируют привить 490 тыс. человек.
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Более половины жителей Бурятии планируется привить от гриппа. В регион уже привезли почти 509 тыс. доз вакцины. Это при том, что население республики менее 1 млн человек.
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Из 490 тыс. более 100 тыс. жителей Якутии на 19 сентября уже поставили профилактические прививки от гриппа.
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По данным на 15 сентября, в рамках национального календаря профилактических прививок в Чувашии привиты 161 798 человек (использовано 63,9% поступившей вакцины) и 25 человек за собственные средства. Всего прививками охвачено 13,2% населения республики.
Читайте подробнее: В Чувашии от гриппа привито более 13% населения
С похолоданием в Якутии начали регистрировать вирусы негриппозной этиологии — парагриппа и риновирусы.
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В Мирнинском районе Якутии с 14 по 22 сентября общая заболеваемость ОРВИ составила 441 человек, 339 из них — дети.
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В Амурской области активно ведётся вакцинация населения от гриппа. В регионе растёт число заболевших ОРВИ. С 9 по 15 сентября в Приамурье зарегистрирован 1971 случай заболевания ОРВИ, что на 42% ниже недельного эпидемиологического порога и соответствует среднемноголетнему статистическому показателю.
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Более 192 тыс. жителей Тверской области привиты против гриппа по данным на 23 сентября, сообщила пресс-служба территориального Управления Роспотребнадзора. Всего на данный момент прививки против гриппа получили 34% жителей от запланированного количества. В том числе привиты около 54 тыс. детей — 42% от плана.
Читайте подробнее: В Тверской области от гриппа привиты почти 200 тыс. человек
В Чувашии планируется охватить прививками от гриппа не менее 48% жителей республики, причем максимально (не менее 75%) — из групп риска. Особо актуальна — корпоративная вакцинация. Медицинские организации и предприятия республики заключают договоры на иммунопрофилактику против гриппа. По данным минздравсоцразвития республики на 9 сентября 2019 года, имеются заявки на 2542 дозы вакцины против гриппа за счет средств работодателей («Совигрипп», «Ультрикс», «Ваксигрипп», «Гриппол плюс»). По всей республике работает 869 прививочных кабинетов, а также сформировано 160 выездных бригад.
В эпидсезоне 2019/20 гг. для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Первая партия вакцины «Совигрипп» поступила еще в августе. В октябре ожидается поступление второй партии.
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году ожидается в конце января — начале февраля. В 15 инфекционных стационарах имеется коечный фонд (143 для взрослых, 265 для детей). В случае резкого эпидемического подъема могут быть дополнительно развернуты еще 1529 коек.
Более 118 тыс. человек, или 15,9% от численности жителей Орловской области, привиты от гриппа по данным на 20 сентября, сообщили в ТУ Роспотребнадзора. Вакцинацию против гриппа, напомнили в ведомстве, можно пройти в поликлиниках по месту жительства, ее проводят в детсадах и школах, а также в передвижных прививочных пунктах. В ведомстве также уточняют, что за последние пять лет в регионе поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.
Подробности в материале: 16% жителей Орловской области уже получили прививки против гриппа
Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин дал основные рекомендации по профилактике гриппа и вирусных заболеваний:
«В первую очередь необоходимо пройти сезонную вакцинацию. Основной задачей вакцинации является снижение заболеваемости населения, тем более, что это займет не более 15 минут у пациента. Важно одеваться «по погоде» и правильно, сбалансированно питаться: в рационе должны быть и мясо, и овощи, и фрукты, и кисло-молочные продукты. Также рекомендую выполнять ряд мероприятий, направленных на повышение имуннитета — заниматься физической культурой, закаляться, вести здоровый образ жизни».
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21% жителей Тульской области привиты от гриппа по данным на 23 сентября, сообщила пресс-служба ТУ Роспотребнадзора. Регион получил за счёт средств федерального бюджета противогриппозную вакцину «Совигрипп» для иммунизации детей и взрослых — 43% от годовой заявки: 261 тыс. для взрослых и 59 тыс. 349 доз для детей.
Читайте также: Пятая часть жителей Тульской области получили прививки от гриппа
В столице Ямала на исходе запасы вакцины от гриппа — препарата «Совигрипп». Проблема дефицита данной вакцины характерна не только для Ямало-Ненецкого автономного округа, но и для всей страны, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.
«Препарата «Совигрипп» для бесплатной вакцинации мало не только в Салехарде. Дефицит наблюдается по всему автономному округу. Проблему нехватки вакцины мы стараемся решить в экстренном порядке, обращаемся в профильное министерство. Препарат на Ямал приходит из федерального центра в город Ноябрьск. Оттуда доставляется на другие территории. Сейчас распределяются остатки», — пояснил Кирилл Трапезников.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО отметил, что ориентировочно в октябре будет новое поступление «Совигриппа». По его словам, вакцинация в автономном округе идёт активно, ямальцы оценили эффективность прививок и стараются обезопасить себя от этого опасного сезонного заболевания. Что касается образовавшегося дефицита «Совигриппа», есть информация, что не заключён контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. И данная проблема вне компетенции региональных департаментов.
Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Салехарда Татьяна Маценко сообщила ИА «Север-Пресс», что в Салехарде прививочная кампания от гриппа приостановлена до 15 октября.
«Мы в начале сентября получили для бесплатной вакцинации более 11 тысяч доз вакцины отечественного производства. Она вся использована. Более ста человек прививали ежедневно. Отмечу, что в этом году желающих привиться против гриппа стало заметно больше. Горожане понимают, что грипп у привитых проходит без тяжелых осложнений, приводящих к летальным исходам», — сообщила Татьяна Маценко.
Читайте также: На Ямале на исходе бесплатная вакцина против гриппа
В Курской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За счёт федерального бюджета поликлиники региона получили 550 тысяч доз вакцин «Совигрипп». Более 18,5% курян уже сделали прививки. Планируется, что в 2019 году прививки сделают 50% курян.
Читайте также: В Курской области началась массовая вакцинация от гриппа
Судя по официальной информации надзорных ведомств, по состоянию на 24 сентября 2019 года эпидемиологическая ситуация в районах Приангарья, подвергшихся мощнейшему наводнению, стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений.
«Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Среди населения проводится прививочная кампания против гриппа», — пояснили специалисты.
Читайте подробнее: Жители пострадавшего от потопа Приангарья получают прививки от гриппа
Несмотря на сезонный рост заболеваемости в Забайкальском крае, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу не вызывает опасений.
Подробности в материале: Более 500 тыс человек намерены привить от гриппа в Забайкалье
В Пермском крае на 23 сентября прививку от гриппа получили более 323 тысяч человек (12,3% от совокупного населения), в том числе 124 тысячи детей. Вакцинация проводится активно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Читайте подробнее: В Прикамье активно проходит вакцинация против гриппа
В Томской области в сентябре запустили круглосуточную горячую линию «Осторожно: грипп!». Жителям региона, имеющим вопросы по этой теме, предлагают звонить по телефонам 8−800−350−8850 (звонок бесплатный) и 8 (3822) 516−616. В том числе операторы смогут проконсультировать дозвонившихся по ассортименту аптек и ценам на медикаменты.
Об этом: В Томской области заработала горячая линия «Осторожно: грипп!»
Все вакцины, которые применяются в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Такую информацию жителям Алтайского края озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора, отметив при этом, что, несмотря на заболеваемость ОРВИ, случаев гриппа в регионе пока не было.
Об этом: Жителям Алтая рассказали, какие именно вирусы гриппа будут циркулировать
В Томскую область ещё в начале сентября поступила вторая партия вакцины от гриппа. Как сообщили в администрации региона, в больницы доставили 139 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых «Флю-М».
Подробнее: В томские больницы доставили 139 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых
В Красноярском крае уже к 12 сентября за счёт средств федерального бюджета от гриппа привили 144 637 человек, в том числе 37 628 детей.
Об этом: В Красноярском крае от гриппа привили более 144 тысяч человек
В Москве работают более 60 прививочных пунктов. Прививают не только в поликлиниках, но и во временных пунктах у метро и даже в центрах госуслуг.
В городе Обнинске (Калужская область) закупили более 50 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп». Необходимо привить не менее 45% населения города, чтобы не допустить эпидемии гриппа. В этой связи мэр Обнинска Владислав Шапша предложил руководителям управлений и подразделений городской администрации привиться от гриппа самим и отправить на вакцинацию подчинённых.
Об этом: В Обнинске чиновникам предложили возглавить прививочную кампанию от гриппа
В Томске за первые дни акции «Защити себя от гриппа» прививку сделали более 500 жителей.
Об этом: «Защити себя от гриппа»: сотни томичей поставили прививку в рамках акции
В Хакасии продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным республиканского правительства, с начала вакцинации в регионе привиты более 63 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч детей.
Подробнее: В Хакасии прививки от гриппа поставили более 63 тыс. человек
Благодаря кампании по массовой иммунизации населения от гриппа за 2017 и 2018 годы в Москве не зарегистрировано ни одного смертельного случая от данного заболевания и эпидпорог не перешагнул критическую отметку по сравнению с другими регионами, заявила член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.
В 2019 году планируется привить более 60% населения Москвы. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли свыше 700 тыс. жителей города. Для лечебных учреждений и мобильных пунктов Москвы закуплены вакцины «Гриппол плюс», «Совигрипп», «Ваксигрип».
Читайте также: Благодаря массовой иммунизации Москва избежала «бушующей эпидемии» гриппа
В Оренбурге планируется привить от гриппа до 1 декабря 2019 года более 259 тысяч горожан, в том числе 97 тысяч детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
В соответствии с утвержденной разнарядкой минздрава, в медицинские организации Оренбургской области из объемов первой поставки уже направлено 43% от заявленного объема вакцины. Прививочная кампания стартовала 4 сентября.
Читайте подробнее: В Оренбурге от гриппа планируют вакцинировать более 259 тыс. человек
В Башкирии против сезонного гриппа привито 36,0% от запланированного количества. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
Данные приводятся пресс-службой ведомства на 20 сентября 2019 года.
По сообщению чиновников, в настоящее время на территории республики регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп не зарегистрирован.
Отмечается, что уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.
Напомним, что в Башкирии в текущем году запланировано привить против сезонного гриппа 45% населения, что составляет 1 830 000 человек, в том числе 418 000 детей и 1 412 000 взрослых.
В Туве от гриппа привито уже более 58 тыс. человек, что составляет 17,7% от плана. Вакцинировано 33 877 взрослых и 24 025 детей. Всего планируется охватить прививками более 178 тыс. человек, или 54,2% населения региона.
Об этом: В Туве от гриппа привито 58 тысяч человек. 470 случаев ОРВИ за неделю
Специалисты Роспотребнадзора поясняют: в образовательных учреждениях идёт новое формирование коллективов, что влечёт сезонный рост заболеваемости ОРВИ, кишечными, энтеровирусными инфекциями.
Поэтому в целях профилактики ОРВИ рекомендовано соблюдать простые правила неспецифической профилактики:
— пользуйтесь маской в местах скопления людей;
— избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
— регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
— промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
— регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях, в которых находитесь;
— увлажняйте воздух в помещениях;
— включите в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), блюда с добавлением чеснока и лука;
— по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
В Рязанской области случаев гриппа пока не зафиксировано, а вот прививочная кампания идёт полным ходом. Вакцину против гриппа получили 48,5% взрослых от числа запланированных и 67% детей. В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ по области соответствует сезонному уровню, регистрируемый показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 32,9%.
Читайте также: В Рязанской области от гриппа привили почти 50% взрослых
Более 98% от общего объёма поступившей детской вакцины от гриппа уже использовали в Белгородской области. При этом показатель заболеваемости в регионе составил 32,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 30,9%. Циркуляции гриппозных вирусов не зарегистрировано, сообщили 24 сентября в пресс-службе белгородского Роспотребнадзора.
Читайте также: В Белгородской области вакцина от гриппа для детей практически закончилась
В Волгоградской области вакцинацию от гриппа провели 354 тыс. 513 жителям, это составляет 14% от общей численности населения. Израсходовано 65% доз от имеющегося объёма. В медицинские организации области в конце августа 2019 года поступили первые две партии вакцины для детей и взрослых общим количеством 43% от заказанного объёма. Всего в область привезут 1,270 млн доз за счёт федерального бюджета.
Подробности в материале: В Волгоградской области 14% населения сделали прививки от гриппа
В Московской области начали работать мобильные комплексы по вакцинации. Выездные бригады дежурят на железнодорожных вокзалах и около крупных торговых центров в 29 муниципалитетах региона. Для того чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Читайте подробнее: В Подмосковье начали работать мобильные комплексы по вакцинации жителей
В Калининградской области два последних года не было эпидемии гриппа. Причина, уверяют в регионе, тотальная вакцинация населения. В прошлом году было привито 45% всех жителей, что создало коллективный иммунитет. Кампании массовой вакцинации проходит и в эти дни. Цель — до начала сезона ОРВИ привить уже больше 50% населения. Используется вакцина «Совигрипп» от российского производителя.
В регион за счёт федерального бюджета будет поставлено свыше 480 тыс. доз противогрипозной вакцины российского производства. Еще 22,5 тыс. доз будет закуплено для вакцинации беременных женщин.
Читайте также: От гриппа в Калининградской области привили уже почти 200 тыс. жителей
Роспотребназдор напоминает, один заболевший может заразить до 40 здоровых человек.
Грипп опасен осложнениями: пневмонией, бронхитом, миокардитом, отитом.
В Ингушетии в ходе прививочной кампании будет привита от гриппа и ОРВИ почти половина населения республики — около 262 тыс. человек.
Читайте также: В Ингушетии привьют от гриппа и ОРВИ почти половину населения республики
В Дагестане началась иммунизация против гриппа. В республике будут привиты более 1 млн человек, что составляет около 45% всех жителей региона.
Читайте также: В Дагестане стартовала прививочная кампания
Старт прививочной кампании в Адыгее дал министр здравоохранения Рустем Мереутков. Он первым сделал прививку от гриппа. Всего в республике будут привиты более 159 тыс. взрослых и 54 тыс. детей.
Читайте также: Прививочную кампанию в Адыгее открыл глава минздрава, уколовшийся первым
В Удмуртии за неделю с 16 по 22 сентября число заболевших ОРВИ выросло на 27% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболели 16 852 человека, из которых более 12 тыс. — несовершеннолетние.
До 19 сентября привито от гриппа более 216 тыс. жителей республики, что составляет 31% от числа подлежащих вакцинации.
Читайте также: В Удмуртии число заболевших ОРВИ выросло на 27%
В Марий Эл планируют привить против гриппа более 308 тыс. человек, что составляет около 45% от совокупного населения. До настоящего момента в регион поступило 43% от заявленного объема вакцин. Прививка, поступившая в Марий Эл, включает актуальные штаммы А/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm; А/Kansas/14/2017 (H3N2); B/Colorado/.
Читайте также: В Марий Эл планируют привить от гриппа около 45% населения региона
В Мордовию за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок поступило 130,138 тыс. доз гриппозной вакцины для иммунизации взрослых, что составляет около 43,5% ото заявленного числа. Для вакцинации детей поступило около 43,1% от заявки, что составляет 45,396 тыс. доз.
Читайте также: В Мордовию поступило около 43% нужного числа вакцин от гриппа
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ.
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