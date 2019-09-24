Обнинск, Калужская область, 24 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области открылся отопительный сезон, сообщает 24 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслава Лежнина.

Admobninsk.ru Батарея отопления

По словам чиновника, отопительный сезон в городе стартовал с подачи тепла в социальные учреждения. Оперативно было подано тепло во все 23 детских сада, 16 школ и больницы. В настоящее время управляющие компании приступили к подаче тепла уже в жилые дома.

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша предложил организовать круглосуточной телефон для приема жалоб от горожан. «Люди должны иметь возможность заявить о своих проблемах, особенно, если они не находят отклик у своей управляющей компании, то мы об этом должны знать. В течение недели надо оперативно реагировать на обращения жителей, чтобы никаких проблем у нас не возникло», — сказал Владислав Шапша. Между тем к грядущей зиме готовятся городские коммунальные службы. Так, в городе уже заготовлено три тысячи тонн технический соли и шесть тысяч кубометров песка, заключён договор на поставку тысячи тонн противогололедного реагента.