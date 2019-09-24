Киров, 24 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Кирове для удобства жителей разработали карту подачи теплоносителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. На карте город поделен на квадраты, для каждого из которых указан день, когда будет подано тепло.

Пресс-служба правительства Кировской области Карта подачи тепла в Кирове

Так, отопительный сезон стартовал в городе 19 сентября. На карте указаны цифры, которые соответствуют количеству дней с момента старта подачи теплоносителя: 1 — первый день с начала отопительного сезона, то есть с 19 сентября, 2 — второй день, 3 — третий.

Планируется, что все кировские объекты будут обеспечены теплом до 25 сентября. При этом в графике подключения теплоносителя максимальный интервал от начала отопительного сезона составляет 10 дней.

Отметим, согласно данным Гидрометцентра России, сейчас в Кировской области температура воздуха упала до 1,7°С. Ожидается снег и пасмурная погода.