Владивосток, 24 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Тернейском районе Приморья начался отопительный период, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kambanji Отопление

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Пока тепло подаётся только в детские сады и школы, только ночью и утром. На круглосуточное отопление котельные района перейдут ориентировочно к 15 октября, когда запланировано начать отопительный период во всём Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти районах Приамурья стартовал отопительный период, так как среднесуточная температура стала ниже + 8 градусов Цельсия.