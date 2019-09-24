Москва, 24 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Большинство жителей России (47%) летом 2019 года предпочли активный отдых — походы, рыбалку, охоту. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юрий Пименов. Женщина в гамаке. 1934 г

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Более трети граждан 36% опрошенных отдыхали на даче. Чуть меньше (33%) предпочли познавательный отдых — экскурсии и путешествия.

Еще 33% респондентов никуда не поехали летом и отдыхали дома. Каждый десятый (11%) ездил в другой город, 8% — за границу. Курорты Черноморского побережья в Краснодарском крае посетили 6% граждан РФ.

Летний отдых у половины опрошенных длился более 16 дней. В среднем один отдыхающий потратил на отпуск 39 тыс. 942 рубля (на 7% больше, чем в 2018).

Опрос проведен 15−16 сентября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, перед летним сезоном жители России в среднем готовы были потратить на отдых 43 тыс. 333 руб. на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.

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