Ярославль, 24 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Старт отопительного сезона в Ярославской области затянется до 1 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. График подключения социальной сферы и жилого сектора определен во всех муниципальных образованиях Ярославской области. Как сообщил на заседании Ярославской областной Думы заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец, первым отопительный сезон начал Рыбинск, последними будут Мышкинский муниципальный район, что подключение соцсферы к теплу начнется 30 сентября и Гаврилов-Ямский район, где тепло в жилой сектор начнут давать только 1 октября.

Сайт мэрии Ярославля Подвал жилого дома

«Рыбинск — территория северная, Переславль южная. Температурные графики разные. Все исходят из Гидрометцентра», — прокомментировал сроки начала отопительного сезона заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Депутаты с такой позицией не согласились.

«Не может быть разницы температур на 2−3 градуса. Нерасторопно власти работают в районах», — считает депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Сегодня, 24 сентября, отопительные сезон стартует в учреждениях соцсферы Ярославля. Жилой сектор областного центра начнет отапливаться 27 сентября.

«Управляющие компании с этой даты начинают работать с системами внутри домов. На сколько они справятся сразу с объёмами, зависит от профессионализма сотрудников управляющей компании», — считает и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв администрации Рыбинска, тепло уже поступает в 43 детских сада, 26 школ и школу-интернат «Рыбинский кадетский корпус». Отапливаются 37 медицинских учреждений из 51.

«В целом объекты соцсферы подключены на 73,2%. С 23 сентября началось подключение жилого фонда. За сутки управляющие компании подключили порядка 60% жилого фонда. Пуско-наладочные работы на всех объектах необходимо завершить до 7 октября», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Как уточняют представители областных властей, с момента начала отопительного сезона на запуск тепла в жилых домах и учреждениях социальной сферы может уйти несколько дней.