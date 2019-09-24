Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Сень наденет капитанскую повязку. Игрок донской команды выведет сборную России по гандболу на отборочный матч чемпионата Европы, который состоится 25 сентября. Об этом сообщает Федерация гандбола России.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

Сень сменила на капитанском мостике Дарью Дмитриеву, выбывшую на долгий срок из-за серьёзной травмы.

«Для меня не впервой быть капитаном национальной команды. Я выполняла эту роль, когда главным тренером сборной России был Виталий Крохин. Также была капитаном в отсутствие Дарьи Дмитриевой — например, на товарищеских турнирах в Швеции и Румынии. Вице-капитаном будет Ксения Макеева», — сказала Сень.

Первая отборочная игра чемпионата Европы состоится на площадке ростовского Дворца спорта. Готовит к матчу женскую сборной России Амброс Мартин — по совместительству главный тренер «Ростов-Дона».

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч женских сборных России и Словении по гандболу, который должен был состояться в Краснодаре, перенесли в Ростов-на-Дону. Для испанского специалиста Амброса Мартина игра станет первым официальным поединком в качестве главного тренера российской сборной. Он сменил на этом посту Евгения Трефилова.