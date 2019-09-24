Астана, 24 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сформировать единый для Евразии список террористических, экстремистских организаций и организованных международных преступных групп, сообщает 24 сентября агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В рамках IV совещания спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане Назарбаев заявил, что необходимо сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества. В частности, большой потенциал лежит в сфере гармонизации правовых актов, считает Назарбаев.

Он добавил, что при выстраивании диалога важно не поддаться соблазну политизации международного парламентаризма и не допустить исключения каких-либо государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, Нурсултан Назарбаев подчеркнул опасность возникновения третей мировой войны.

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