Москва, 24 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Платформу для онлайн-продажи автомобилей планирует запустить Сбербанк. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с переговорами банка и участников рынка.

Продажа автомобиля

Сервис позволит продавать и новые, и подержанные автомобили. Он будет работать подобно площадке «ДомКлик», где можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

Сбербанк хочет объединить в проекте крупнейших игроков авторынка и начал с ними переговоры. Авторынок огромен, а его вторичный сегмент гораздо стабильнее, так как на продажи автомобилей с пробегом не влияют курсы валют, пояснили собеседники издания. В самой кредитной организации отказались от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Сбербанк снова раз возглавил рейтинг самых дорогих российских брендов по версии Brand Finance.

Читайте также: Сбербанк возглавил свежий рейтинг Brand Finance по стоимости брендов