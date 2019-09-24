Toyota представила внедорожную версию Corolla TREK для велосипедистов
Токио, 24 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Японская автокомпания Toyota совместно с американским производителем велосипедов Trek Bicycle Corporation (TREK) представили новую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate TREK. Об этом сообщает издание AutoExpress.
Базой для внедорожника стали модели Toyota Corolla Touring Sports и Corolla TREK. Автомобиль получил модернизированную радиаторную решётку, защиту заднего стекла, 17-дюймовые колёсные диски, пластиковую обшивку, противотуманки и фонари на светодиодах. Привод у новинки только передний.
В качестве агрегата у Corolla Touring Sports Estate TREK под капотом расположен гибрид с мотором мощностью 120 л. с. или 178 л. с. Оба мотора работают с роботизированной трансмиссией.
Автокомпания уже предоставила 16 первых экземпляров новинки командам по велосипедному спорту TREK-Segafredo World Tour.
Напомним, в модельном рейтинге компании Toyota автомобиль RAV4 в августе 2019 года заняла первое место по продажам в России. Всего за месяц Toyota RAV4 была куплена 2866 автолюбителями, что на 2% меньше, чем год назад.
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