Токио, 24 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Японская автокомпания Toyota совместно с американским производителем велосипедов Trek Bicycle Corporation (TREK) представили новую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate TREK. Об этом сообщает издание AutoExpress.

Infocar.ua Toyota Corolla Touring Sports Estate TREK

Базой для внедорожника стали модели Toyota Corolla Touring Sports и Corolla TREK. Автомобиль получил модернизированную радиаторную решётку, защиту заднего стекла, 17-дюймовые колёсные диски, пластиковую обшивку, противотуманки и фонари на светодиодах. Привод у новинки только передний.

В качестве агрегата у Corolla Touring Sports Estate TREK под капотом расположен гибрид с мотором мощностью 120 л. с. или 178 л. с. Оба мотора работают с роботизированной трансмиссией.

Автокомпания уже предоставила 16 первых экземпляров новинки командам по велосипедному спорту TREK-Segafredo World Tour.

Напомним, в модельном рейтинге компании Toyota автомобиль RAV4 в августе 2019 года заняла первое место по продажам в России. Всего за месяц Toyota RAV4 была куплена 2866 автолюбителями, что на 2% меньше, чем год назад.

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