Сухум, 24 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. 23 сентября Абхазский государственный университет подписал договор о сотрудничестве с государственным музеем-заповедником им. М. А. Шолохова. Об этом сообщает Sputnik.

Eau-msu.ru Абхазский государственный университет

Договор был подписан ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и директором государственного музея-заповедника им. М. А. Шолохова Ольга Анистратенко. Согласно договору, учреждения начинают сотрудничество в области науки, культуры, литературы. «Учитывая требования и условия договора, мы рассчитываем на тесное взаимодействие в вопросах организации и проведения мероприятий, посвященных Шолохову», — отметил проректор Абхазского госуниверситета Владимир Делба.

Государственный университет Абхазии подписал более 70 соглашений и договоров о сотрудничестве с различными научными центрами и высшими учебными заведениями России, Италии, Турции.